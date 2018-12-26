Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğa harikası Gölcük Gölü buz tuttu

Doğa harikası Gölcük Gölü buz tuttu

- GÖLCÜK TATİLCİLER

Buz Tutan Göl Cesar Öğrenciler Düşünür Kar Yağışı 

-- BUZ TUTAN GÖL
-- TATİLCİLER RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün buz tutması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde karlar üzerinde yürüyüş yaparak çıkarıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün buz tutmasıyla tatil için gelen Gölcük'e geçiren tatilciler bol bol fotoğraf çektirdiler. Kar nedeniyle eğitime 1 günlük ara verilen Bolu’da, öğrencileriyle birlikte Gölcük’e gelen İsmail Başaran, manzaranın muhteşem olduğun belirterek, cesareti olsa buz tutan göle çıkmak istediğini söyledi.

Kar tatilini arkadaşlarıyla birlikte Gölcük’te değerlendiren Gülden Yerlikaya ise, “Burayı anlatmaya gerek yok. efsane bir yer. Fotoğraf çekilmeye geldik. Buz tutan göl efsane görünüyor. Aslında cesaretim olsa çıkmayı düşünürüm ama o yok” dedi.
(FC-GY
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı