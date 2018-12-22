Doç. Dr. Ali Rıza Parsa :“Depremden sonrası değil, öncesi önemsenmeli”

-Doç. Dr. Ali Rıza Parsa ile röportaj

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Deprem başta olmak üzere doğal afetler konusunda farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen konferansta konuşan İstanbul Esenyurt Üniveristesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Parsa, Türkiye’nin deprem yönetmeliği anlamında en büyük sıkıntısının yapılan planlamaların birçoğunun afetten sonrasını kapsaması olduğunu ifade ederek, “Depremden sonrası değil, öncesi önemsenmeli” dedi.

Türkiye ve Japonya’daki afet yönetmeliği İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Japonya Uluslararası İşbirliği (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui ve JICA Uzmanı Shojı Hasegawa’nın katılımlarıyla gerçekleşti. Yapılan konferansta Japonya’da yaşanan son afetler ve risk yönetiminin ele alınmasının yanı sıra Türkiye’nin deprem karnesi de çıkarıldı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Rıza Parsa, Türkiye’nin depreme hazır olmadığını ve önemsenmesi gerekenin deprem öncesi olduğunu kaydetti.

“Uygulamada yasalardan yeterince faydalanmıyoruz” Deprem bölgelerinde yaşayan dünya nüfusunun yüzde 10’unun Türkiye’de yaşadığını belirten Doç. Dr. Ali Rıza Parsa, “Depremi hayatımızın bir parçası olarak düşünmemiz gerekiyor. Türkiye depreme hazır olmalı ancak ne yazık ki hazır değil. Türkiye’nin deprem yönetmeliği anlamında hiçbir eksiği yok. Bizim en büyük eksikliğimiz yönetmelikler arasındaki uyuşmazlıklar ver yönetmelikler çerçevesinde uygulamalar yapılmamasıdır. Uygulamada yasalardan yeterince faydalanmıyoruz. Deprem sadece salt binada söz konusu değil. Deprem aynı zamanda şehri etkiliyor. Dolayısıyla güvenli yapılardan daha çok güvenli yerleşmelerde güvenli şehirlerde yaşamamız lazım. Köprülerimiz, ana yollarımız ve afet sırasında ulaşılması gereken bütün mekânlar, ulaşılabilir olmalı. Bu nedenle depremden önceki dönemi çok önemsemeliyiz. Bu konuda strateji ve planlar oluşturulmalı. Gördüğüm kadarıyla bizler depremden sonrasını daha çok önemsiyoruz. Bu bizim için büyük bir sorun oluşturacak” dedi.

Takehiro Yasui, “Odak noktamız afetten öncesi” Türkiye’nin arama kurtarma alanında çok geniş imkânlara sahip olduğunu belirten Japonya Uluslararası İşbirliği (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, afet öncesi aşamada Türkiye açısından yapılması gereken bazı eksiklikler olduğunu kaydederek, afetlere iyi hazırlanmanın eksikliklerden doğan risklerin azaltılmasında rol oynayacağını söyledi.



Takehiro Yasui, Japonya’da yürütülen afet yönetmeliğini ise şu ifadeler ile anlattı: “Japonya’nın bu alanda yaptığı çalışmaların geçmişi çok eskilere dayanıyor. Son yıllarda afetlere nasıl hazırlık yapabileceğimiz ile ilgili planlamalarımızı düzenlemiş durumdayız. Bu planlamalara göre nasıl alt yapı yatırımı yapılması gerektiği, insan kaynaklarının nasıl şekillenmesi gerektiğini saptıyoruz. Dolayısıyla bu alana mevcutta bir bilgi birikimi ve kaynak ayrılması söz konusu. Bütün dikkatimizi afet öncesi aşamaya sarf ediyoruz. Tüm odak noktamız afetten önce nelerin yapılabileceğidir” diye konuştu.

“Türkiye ile yardıma ihtiyacı olan diğer ülkelere destek oluyoruz” Kamu kuruluşu olan JICA’nın faaliyetlerinin neler olduğunu da anlatan Takehiro Yasui, “Kuruluşumuz ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlayan bir kamu kuruluştur. Türkiye’de desteklediğimiz projeler arasında Marmaray, boğaz köprüleri, insan kaynaklarının afet yönetiminde geliştirilmesi gibi projeler var. Son dönemde Türk ekonomisinin gittikçe kendisini geliştirmesinden ötürü daha önce Türkiye’ye destek sağlıyorduk ama artık eşit partnerler olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yardıma ihtiyacı olan diğer ülkelere karşılıklı olarak Türkiye’yle destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra kuruluş olarak Japon halkını Türkiye’ye gelmeleri ve burada çalışmaları konusunda teşvik ediyoruz” diye konuştu.



