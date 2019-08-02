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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakırlı genç berber, sokak sokak gezip çocukları ücretsiz tıraş ediyor

Diyarbakırlı genç berber, sokak sokak gezip çocukları ücretsiz tıraş ediyor

Tıraş olacak çocuklardan görüntü

Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Bulduk 

-Çocukların tıraş olmasından görüntü
-Sokakta tıraş yapılmasından görüntü
-Berber Resul Yılmaz röportajı
-Tıraş olan çocuklardan Resul Güner röportajı

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakırlı 19 yaşındaki genç berber Resul Yılmaz, imkanı olmayan çocukların bayram tıraşlarını yapmak için sokak sokak geziyor. Diyarbakır’da berberlik yapan Resul Yılmaz, daha önce kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tıraş etti. Resul Yılmaz, bu sefer de izinli gününde Diyarbakır sokaklarını, özellikle Sur ilçesinde mağdur ve yetim çocukları tıraş ederek onların yüzünü güldürüp bayrama hazırlamaya başladı.
Sosyal sorumluluk projesi başlatan Yılmaz, bayrama kadar fırsat buldukça sokak sokak gezip çocukları ücretsiz bir şekilde tıraş edecek. "Onların da yüzünü güldürmek istedim, herkesin mutlu olmaya hakkı var" Berber olan Resul Yılmaz, Diyarbakır’da maddi durumları olmayan ailelerin saç tıraşlarını, özellikle çocukların saç kesimlerini ücretsiz bir şekilde yaptığını ifade etti.
Yılmaz, “Daha önce engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine gidip ücretsiz tıraş ediyordum. Şimdi de bu bayram haftalık izin günümde dışarı çıkıp sokakta ihtiyaç sahiplerinin ve çocukların ücretsiz bir şekilde tıraşlarını yapıyorum. Onların da yüzünü güldürmek istedim, herkesin mutlu olmaya hakkı var” dedi.
Tıraş olan çocuklardan Resul Güner ise bayram tıraşı nedeni ile Resul Yılmaz'a teşekkür edip bu tür uygulamaların her zaman olmasını istedi. (RK-YRT-
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