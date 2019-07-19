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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır sebze ve meyve hali içerisinde uzun namlulu silahla kavga: 1 ölü

Diyarbakır sebze ve meyve hali içerisinde uzun namlulu silahla kavga: 1 ölü

Olayın yaşandığı sebze ve meyve komisyoncunun önü

Hastane Misyon Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Polisn güvenlik önlemi
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da, bir süredir aralarında arazi anlaşmazsızlığı bulunan iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahın kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Meyve ve Sebze Hali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir aralarından arazi anlaşmazsızlığı bulunan iki grup, sebze ve meyve hali içerisinde bulunan komisyoncunun önünde tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahında kullanıldığı silahlı kavga sırasından M.A (23) ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavga karışan şahısların tespit edilmesi için hal içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
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