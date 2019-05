Diyarbakır’ın ‘korkusuz’ çocukları...Kilolarınca ağırlıktaki su bidonlarını taşıyıp satan çocuklar bayram harçlıklarını çıkarıyor

-Su satan çocuklar

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Kiminin yanından bile geçmeye çekindiği mezarlıkları mesken tutan çocuklar, akşam saatlerine kadar onlarca defin işlemine şahit oluyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’daki mezarlıkları mesken tutan çocuklar, ölen yakınları için mezarlıklara gelen vatandaşlara su taşıyarak harçlıklarını çıkarıyor. Her gün onlarca defin işlemine tanık olan korkusuz çocuklar, akşam saatlerine kadar bekledikleri mezarlıktan ekmek paralarını çıkararak ayrılıyor. Diyarbakır’daki mezarlıklar, yaşları 6 ila 17 arasında değişen çocuklar için harçlık çıkarma yeri oldu. Hemen her gün onlarca defin işlemine şahit olan çocuklar, ölen yakınları için gelen vatandaşlara su taşıyarak harçlıklarını çıkarıyor. Yaşıtları okulda eğitim görüp oyun oynayan çocuklar, kiminin yanından bile geçmeye korktuğu mezarlıklarda akşam saatlerine kadar kalarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Diyarbakır’ın ‘korkusuz’ çocukları neredeyse kiloları ile denk olan su bidonları ile hayata meydan okuyor. “Diyarbakır’ın korkusuz çocuklarıyız” Yaklaşık 2 yıldır mezarlıklarda su satarak geçimini sağladığını belirten 12 yaşındaki Muhammed Selman Yılmaz, mezarlıklardan korkmadığını söyledi.



Yılmaz, “2 yıldır çalışıyorum, burada kazandığım parayı biriktirip kıyafet alıyoruz, anne ve babamıza yardım ediyoruz. Günde 30 ile 40 lira arası kazanıyorum, mezarlıklardan korkmuyorum. Biz Diyarbakır’ın korkusuz çocuklarıyız, mezarlıklarda geziyoruz” dedi.

Mezarlıklarda su satan 13 yaşındaki Ramazan Selim ise su satarak geçim sağladığını, günde 50 lira kazandığını ve kazandığı para ile bayram alışverişine kullanacağını belirterek mezarlıklardan korkmadığını söyledi.



“Bu çocukların okulda olmaları gerekiyor” Hayatını kaybeden yakını için dua okumaya gelen Mehmet Kaya, küçük yaştaki çocukların mezarlıklarda su satmasının çok yanlış olduğunu ifade ederek, çocukların burada perişan olduğunu söyledi.



Kaya, “Burası mezarlık, insanların duygusal psikolojisinden faydalanmaya çalışıyorlar. Şuanda bu çocukların okul okumaları veya parkta oyun oynamaları lazım, çocuk 15-25 kilo su taşıyor. Mezarlık sonuçta konaklanacak ve gezilecek bir yer değil, herkesin son durağı burası ister kork ister korkma” diye konuştu.

“Küçük yaşta yüzlerce define şahit oluyorlar” Mezarlıklarda su satan çocukların, ölen insanların defin işlemlerini gördüklerini ve çocuk yaşta bu psikolojiyi yaşamalarına karşı olduğunu vurgulayan Kaya, konuşmalarına şöyle devam etti: “Çocuk burada su satarken günde onlarca kişi defin ediliyor. Çocukların o psikolojiyi yaşaması yanlış bir şey. Normalde büyük bir insan bunu kaldıramaz, göz önünde o insanları defin etmeleri yanlıştır. Her aile kendi çocuğunu kendi mezarlıklarına götürmekten çekinirken bunlar önemsemiyor. Belediye bu soruna çözüm bulursa iyi olur.”