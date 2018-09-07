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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'dan Suriye'ye insani yardım

Diyarbakır'dan Suriye'ye insani yardım

- Yardımların kamyona yüklenmesiyle ilgili detaylar - İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysi Çiçekli'nin açıklamaları - İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneğince, 152 koli ilaç, mama ve medikal malzemelerden oluşan insani yardımlar Suriye'ye gönderildiDİYARBAKIR (AA) - İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneğince, Diyarbakır 'da toplanan 152 koli ilaç, mama ve medikal malzemelerden oluşan insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.Dernek Başkanı Veysi Çiçekli gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıldır Suriye'ye kesintisiz insani yardım yaptıklarını söyledi.

İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Türkiye genelinde Suriye'ye çok fazla insani yardım yaptığını belirten Çiçekli, oradaki mazlum halkın yanında olduklarını kaydetti.
Çiçekli, şimdi ise kentteki hayırsever vatandaşların yardımlarını başta İdlip olmak üzere Suriye'nin farklı kentlerine gönderdiklerini belirterek, şöyle dedi:"İnsani Yardım Vakfı'mızın (İHH) Suriye'de açtığı fırında günlük olarak 160 bin ekmek ücretsiz şekilde orada yaşayan vatandaşlara dağıtılıyor. Diyarbakır 'da şu ana kadar 39 tırla, 8 bin torba un gönderdik. Bunların yanında gıda ve giyim malzemeleri gönderdik. Şimdi de 152 koli mama, ilaç ve medikal malzemeleri gönderiyoruz."Suriye'ye yönelik yardımların devam edeceğini ifade eden Çiçekli, insanların bir nebze de olsa yaralarını sarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mazlum Medikal Yardım Malzemesi İnsani Yardım 

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