Diyarbakır'dan Davutoğlu'na tepki

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da bir araya gelen Gönül Mimarları İnisiyatifi, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti oluşumuna Diyarbakır'da start vereceği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Sur ilçesi Çiftkapı semtinde bir araya gelen Gönül Mimarları İnisiyatifi grubu adına basın açıklamasını İnisiyatif üyelerinden Abdulkadir Arslanoğlu okudu. Arslanoğlu', zamanın vatan hainlerine, dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olma, kutlu davalarının etrafında kenetlenme zamanı olduğunu söyledi.



Arslanoğlu, "Dikkatleri çekmek istediğimiz husus şudur. Ortada, ülkemizi bölmek isteyen, bu yolda her türlü fenalığı mubah gören ve avuçlarını ovuşturan hainler dururken, bunlara karşı ‘bir’ olup birlikte mücadele etme yerine, rotasını şaşıran, başka beklentilerin peşine düşüp, hevasının esiri olan bir takım zevatın, düştüğü körlük kuyusundan çıkamamalarıdır. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Zaman, vatan hainlerine, dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olma, kutlu davamızın etrafında kenetlenme zamanıdır. Şimdi görüyoruz ki, hala dış mihrakların arzu ettikleri doğrultuda, bölünme, dağılma ve parçalanma yolunda gayret sarf edenler var. Bazıları, ülkemizin bu kadar çok düşmanı varken, yeni partiler ve oluşumlar peşinde olduklarını artık açık açık ifade ediyorlar. Vefasızlığın ve kadir bilmezliğin en somut örneğini teşkil eden, birlik ruhundan nasiplenmemiş bu zihniyetin mümessilleri, çıkmışlar. Bölgedeki mütedeyyin Kürtlerin desteğini alabileceklerini düşünerek bu işe bölgenin kalbi konumundaki Diyarbakır’dan start verecekleri havasını estirmişlerdir” dedi.

"Diyarbakır Erdoğan'ın yanında" Arslanoğlu, kendilerinin bu kadim şehrin gerçek sakinleri, bölünmez bütünlüğü bu şehirdeki teminatı olan Diyarbakırlılar, buradan Türkiye’nin mührü olan Diyarbakır’dan haykırdıklarını ifade etti.

Arslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimse, fitnenin fitilini, bu şehirden ateşleyebileceğini aklından bile geçirmesin. Amacı bölücülük olanlar bu şehirden eli boş dönerler. Memleket sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler. Bayrak sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler. Dirliğimizi bozmak, dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenler bu şehre gelmesinler. Kutlu davamızı sırtından hançerlemek isteyenler bu şehre gelmesinler. Bu düşünceleri taşıyıp bu şehre gelenler, kendilerine taraftar ve destekçi bulamazlar. Size burada ekmek çıkmaz. Burası Diyarbakır, burası peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır, peygamber ve sahabe neslinin oluşturduğu bir toplumdan, bölücülere ve bozgunculara destek çıkmaz. Eğer böyle bir tasavvurunuz varsa şimdiden vazgeçin ey vefasızlar. Bu şehirden size ekmek çıkmaz. Yüreğinde samimiyet olan bütün dava kardeşlerimizi bu gün, liderimizin ve onun önderlik ettiği davanın etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin.” Grup, basın açıklamasından sonra sessizce dağıldı.

