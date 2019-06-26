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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'daki silahlı saldırı

Diyarbakır'daki silahlı saldırı

- Diyarbakır Adliye binasında güvenlik önlemi - Tutuklanan şüphelilerin araçla çıkarılması - Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.Dün Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta borç nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Sedat Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden biri savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen D.İ, "kasten öldürmek", R.A ve M.A ise "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Çatışma Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Silahlı Çatışma Saldırı 

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