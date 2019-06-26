Diyarbakır'daki silahlı saldırı

- Diyarbakır Adliye binasında güvenlik önlemi - Tutuklanan şüphelilerin araçla çıkarılması - Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.Dün Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta borç nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Sedat Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden biri savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen D.İ, "kasten öldürmek", R.A ve M.A ise "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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