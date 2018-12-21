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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'daki polislere yönelik terör saldırısı - 6 şüpheliden biri tutuklandı

Diyarbakır'daki polislere yönelik terör saldırısı - 6 şüpheliden biri tutuklandı

- Şüphelilerin adliye getirilmesi - Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polisin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Hani'de 17 Aralık'ta şüphe üzerine bir aracı takibe alan polis ekibine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan 6 zanlıdan jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Y, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüpheliler A.O, İ.N, A.O, T.O. ve A.O. da jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde, 17 Aralık'ta 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araç takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde, PKK'lı teröristlerce ateş açılmıştı.Saldırıda yaralanan ve helikopter ile Diyarbakır 'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden Nazım Tuncer, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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