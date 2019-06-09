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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’daki kazada kahreden detay...Geçici görevdeyken izne çıkan uzman çavuşun 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

Diyarbakır’daki kazada kahreden detay...Geçici görevdeyken izne çıkan uzman çavuşun 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Hastane Uzman Çavuş Ticari Araç Direksiyon 


- Diyarbakır’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada kahreden detay ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ezgi Bayramhan’ın, aynı araçta yaralanan ve geçici görevle Suriye’de bulunurken yıllık izne çıkan uzman çavuş Halit Bayramhan’ın kızı olduğu öğrenildi. Olay, Diyarbakır Silvan karayolu 40. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Bayramhan yönetimindeki 07 BLU 17 plakalı hafif ticari araç, Van’a doğru hareket etti. Öğlen saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla attı. Kazada, 5 yaşındaki Ezgi Bayramhan hayatını kaybederken, babası uzman çavuş Halit Bayramhan, sürücü Ahmet Bayramhan ve Sibel, Ezel, Kadir ile Yusuf Bayramhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından Silvan ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı. Ailenin, Ahmet Bayramhan’ın kayınpederini ziyaret için Van’a gittiği öğrenildi. Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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