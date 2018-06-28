Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da yük treni raydan çıktı

Diyarbakır’da yük treni raydan çıktı



: - - Raydan çıkan vagonlar ve zarar gören vagonlardan detaylar - Batman - Diyarbakır seferini yaptığı sırada raydan çıkan TCDD'ye ait yük treninde hasar meydana geldiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde raydan çıkan yük treninde hasar oluştu.İlçeye bağlı Kervanpınar Mahallesi yakınlarında Batman - Diyarbakır seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait yakıt taşıyan yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.Durumu fark eden makinist treni durdurdu.Yoldan çıkan ve hasar gören vagonlar için TCDD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Vagon Yük Treni Makinist 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı