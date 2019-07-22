Diyarbakır'da YKS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

-Plaketlerden görüntü

-Sohbetten görüntü

-Doç. Dr. Feysel Taşçıer röportaj

-Aylin İlkay röportaj

-Fatma Orak röportaj

-Toplu fotoğraf çekiminden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) en başarılı ve ilk bin öğrenci arasında yer alan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer tarafından plaket verildi.

Diyarbakır’da 2019 yılında YKS'de en başarılı ve ilk bin öğrenci arasında yer alarak üstün başarı gösteren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Taşçıer, İlçe Milli Eğitim müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Burada konuşan Doç. Dr. Taşçıer, gururlu ve sevinçli olduklarını söyledi.



Doç. Dr. Taşçıer, ''Bugün gururluyuz ve sevinçliyiz, Diyarbakır genelinde YKS'de dereceye girenler arasında ilk binde 13 öğrencimizi ağırladık. Plaket vererek kendilerine teşekkür ettik, başarılarının sürmesi için onları daha da ileriye götürecek bir mesleki kariyerde zirveye tırmanmaları için motive ediyoruz. Onlardan sonra gelecek olan kardeşlerimize ilhama duyabilecekleri bir şekilde ağırlamak istedik. Gelecekte Diyarbakır’ımızı daha iyi temsil edebilmeleri için müdürlük olarak bu başarıları sürdürmeleri ve daha yukarılara çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonrası için umutluyuz, gelecekteki nesillerden çok şey bekliyoruz. Gururluyuz, inşallah ülke çapında bu başarımız, daha çok ön plana çıkarırız bizde bu mutluluktan payımızı alırız'' dedi.

Türkiye genelinde 183’üncü olan Aylin İlkay ise, çok mutlu olduklarını başarısında emeği geçen başta öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür ederek hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu aktardı. Türkiye genelinde 183’üncü olan Aylin İlkay’ın annesi Fatma Orak da, çok gururlu olduğunu vurgulayarak evladının vatanına ve milletine hayırlı insan olmasını diledi. Plaket ve ödül töreninden sonra hatıra çekimi ile tören sona erdi.

