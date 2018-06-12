Diyarbakır’da taciz iddiası

-Polislerden görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Tacizci olduğu öne sürülen şahıs (sonda yer oturan şahıs)



( DİYARBAKIR )- Bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir kadını takip edip taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaşandı. İddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edildiğini öne sürerek bağırdı. Sokağa kaçan şahsı gören vatandaşlar zanlının peşinden koşmaya başladı.

Kovalamaca sonucu bir sokakta yakalanan şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri vatandaşları bölgeden dağıtarak zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı ve kadın ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşlar adamın kadını taciz etmediğini öne sürerken, kadın da kendisini taciz eden adamı gördüğünü belirtti.



