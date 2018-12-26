Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da polisi şehit eden teröristin cesedi bulundu

Diyarbakır'da polisi şehit eden teröristin cesedi bulundu

- Cesedin bulunduğu yerden detaylar - Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi, toprağa gömülü bulundu - Sözde "Amed" sorumlusu Botan kod adlı terörist Veli Taşkıran'ın, "bombalamayla öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "kasten çocuk öldürme"nin de bulunduğu 34 suçtan arandığı belirtildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi, toprağa gömülü bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Kalaba köyü mevkisinde 17 Aralık'ta saat 15.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri sırada çıkan çatışmada araçta bulunan 3 polis memurundan Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı hatırlatıldı.Olay anından itibaren olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 17 - 26 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığınca 6 operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin olay anından itibaren tüm birimler ile istihbarat desteğiyle ve halkın da yardımlarıyla yürüttüğü çalışmalarla, 23 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Birlik köyü kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette "Harun Kop" kod adlı terörist Ayhan Küçükçelebi'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulduğu anımsatıldı.Bugün ise saat 11.15 sıralarında Hani'nin Birlik köyü kırsalında İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan sözde "Amed" sorumlusu Botan kod adlı Veli Taşkıran'ın cesedinin toprağa gömülü bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu teröristin 2 "yangın", "bombalamayla öldürme", 2 "kasten öldürme", 3 "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "tasarlayarak öldürme", "çocuğu kasten öldürme", 13 "silahlı terör örgütüne üye olma", 6 "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 2 "kamu malına zarar verme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "basit yaralama suçu" olmak üzere 34 suçtan kaydı bulunduğu ve arandığı aktarıldı.Teröristlerin olay yerinden kaçması ve gömülmesine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltın alınan 12 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 7'sinin tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği hatırlatılan açıklamada, diğer 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Devletimizin terörle ve teröristlere karşı kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda hiçbir teröristin vatan topraklarında barınamayacağı ve ele geçirileceği aşikardır. Terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada cesareti ve kahramanlığıyla çarpışarak şehadete eren ve teröristi canı pahasına etkisiz hale getiren kahraman polis memuru Nazım Tuncer'i tekrar rahmet ve minnetle anıyor, gazi kahraman yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."

Güvenlik Güçleri Yaralama Suçu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı