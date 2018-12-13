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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da iki araç şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da iki araç şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Güvenlik Güçleri Ticari Araç Trafik Polisi 

-İtfaiye aracından görüntü trafik polisi aracından görüntü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da kaza yapan iki araç şarampole yuvarlandı, kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, C.T. yönetimindeki 21 UD 835 plakalı hafif ticari araç, önünde bulunan S.K. yönetimindeki 35 SK 272 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisi nedeni ile iki araç da takla atarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, jandarma da araçlarda delil çalışması yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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