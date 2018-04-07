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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması - DİYARBAKIR

- Ekiplerin cadde ve sokaklarda araç araması ve kimlik kontrolü yapması - Özel harekat polisleri ve zırhlı araçların uygulamaya destek vermesi - Ekiplerin iş yerlerinde kimlik kontrolü yapması Diyarbakır 'da hava destekli asayiş uygulaması - İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 360 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 360 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması ile şüpheli görülen, aranan uyuşturucu satıcısı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik ve Benusen mahallelerinde uygulama yapıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik, terörle mücadele, güvenlik şube, çevik kuvvet, özel harekat ve trafik denetleme şube müdürülüğü ekiplerince yürütülen ve helikopterle de havadan destek verilen uygulamaya 360 polisten oluşan 43 ekip katıldı.
Ekipler, umuma açık iş yeri, internet kafeleri denetledi, Şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı, bazı araçlarda da arama gerçekleştirdi.Uygulama kapsamında, "yaralama" suçundan aranan bir kişi yakalandı, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 17 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı.

Zırhlı Araç Terörle Mücadele Zırhlı Araçlar Çevik Kuvvet Kaçakçılık 

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