Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da fabrikada yangın

Diyarbakır'da fabrikada yangın

- - OSB'deki kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın - Yangın söndürme çalışmalarından detaylar Diyarbakır OSB'deki kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı - 3 kişinin dumandan etkilendiği yangına, TOMA'dan da su sıkılarak müdahale edildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır - Elazığ karayolunun 23. kilometresindeki Diyarbakır OSB'nin birinci etabında yer alan kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun iletilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti.

İlk Müdahale Polis Fabrika Hastane Ambalaj Fabrikası 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı