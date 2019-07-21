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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi Video

Diyarbakır’da düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi Video

Evden görüntü

İlk Müdahale Çatışma Özel Hareket Harekat Polisi Sağlık Ekipleri 

-Özel hareket polislerinden görüntü
-Zırhlı araçlardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Sokaktan görüntü
-Caddeden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisz hale getirildi.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken ev sahibi olduğu öğrenilen karı koca 2 kişi göz altına alındı. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 902. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristin tespit edildiği bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilirken 1 özel hareket polisi yaralandı. Evde bulunan karı koca çift olduğu öğrenilen 2 kişi göz altına alındı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı polise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken teröristin bulunduğu evde geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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