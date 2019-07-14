Diyarbakır'da bir genç Dicle Nehri'nde kayboldu

-112 acil sağlık ekipleri

-AFAD ve itfaiye ekipleri

-Arama çalışmaları

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 arkadaş, serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden 2’si kurtulurken, biri suda kayboldu. Olay, Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 arkadaş, serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan arkadaşlardan ikisi kendi imkanları ile kurtulurken, 20 yaşlarındaki Yunus Ağırbaş ise akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar suda kaybolan gencin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

