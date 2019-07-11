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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da anız yangınları mücadele devam ediyor

Diyarbakır’da anız yangınları mücadele devam ediyor

Alevlerden görüntü

Anız Yangını 

-Anızlardan görüntü
-Yanan araziden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da boş araziler yanmaya devam ediyor. Yaz ayları ile birlikte başlayan anız yangınları artarak devam ediyor. Diyarbakır’da yaz aylarında kuruyan otlar bilinmeyen sebeplerle yanmaya devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının en yoğun çalıştığı yaz döneminde günde ortalama 70 yangın meydana geldiği belirtildi. Vatandaşların duyarlılık sağlamamasından kaynaklı anız yangınları çevreyi dumandan etkiliyor. Son olarak Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle çeşitli bölgelere yayılarak alevlerin büyümesine sebep oldu. Boş arazide yanmaya başlayan anız rüzgarın etkisiyle özel bir okulun bahçesine sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü. (MB-AKK-Y)
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