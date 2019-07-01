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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da 6 ayda 4 ton 251 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 6 ayda 4 ton 251 kilogram esrar ele geçirildi

- Saman yüklü kamyonda esrar bulunması - Esrarın indirilmesi ve sergilenmesi - İl Emniyet Müdürlüğü: - "2019 yılında 570 operasyonda 4 ton 251 kilo 656 gram esrar, 151 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 757 şüpheliden 232'si tutuklandı"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da 6 ayda düzenlenen 570 operasyonda 4 ton 251 kilo 656 gram esrar ve 151 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan araçtaki aramada 26 kilo 800 gram esrar ele geçirildiği, şüpheliler M.Y.B. ve F.B. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.Ekiplerce durdurulan saman yüklü kamyonda da 120 kilo 700 gram esrar bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüpheli S.B. hakkında işlem başlatıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:" Diyarbakır 'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen 570 operasyonda 4 ton 251 kilo 656 gram esrar, 151 kilogram eroin, 19 gram kokain, 12 kilo 555 gram metamfetamin, 16 kök Hint keneviri, 64 bin 886 uyuşturucu nitelikte hap, 17 tabanca, 18 tabanca şarjörü, 423 tabanca mermisi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 16 lira ve 400 dolar ele geçirildi, gözaltına alınan 757 şüpheliden 232'si tutuklandı."

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