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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan aranan terörist tutuklandı

Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan aranan terörist tutuklandı

-Jandarma kamerası-

Akalan Kamera Leman Terör Örgütü 

-Gözaltına alınan teröristin adliye çıkarılması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, Şahin kod adlı Ş.Ö. isimli terörist yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca çıkarılan Şahin kod adlı Ş.Ö. isimli terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada gözaltına alınan teröristin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulanan, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama 2 Basit Yaralama' gibi suçlardan aranan Şahin kod Ş.Ö. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Lice ilçesinde belirlenen adreste Lice İlçe Jandarma Komutanlığının da desteğiyle yapılan operasyonda; Şahin kod Ş.Ö. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca bahse konu suçlardan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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