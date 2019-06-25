Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ele geçirilen ekipmanlardan görüntü

El Bombası Piyade Terör Örgütü 

-Silahlardan görüntü
-Mermilerden görüntü
-Şarjörlerden görüntü
-arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 25 Haziran 2019 Salı günü Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Aşağıturalı mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Sağlanan temas sonucu icra edilen operasyonda 2 terörist üzerlerinde bulunan 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet el bombası, 116 adet 5.56 milimetre çapında M-16 piyade tüfeği fişeği, 30 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı