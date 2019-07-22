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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da 1 terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi

Diyarbakır’da 1 terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi

ARŞİV-

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

El Bombası Akalan 


- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ve 2 milis sağ yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesinde operasyon düzenlendi.
İnsansız hava aracı desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK’lı terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi. Operasyon sonrası yapılan aramalarda, 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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