Diyarbakır’da 1 terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi



- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ve 2 milis sağ yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesinde operasyon düzenlendi.

İnsansız hava aracı desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK’lı terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi. Operasyon sonrası yapılan aramalarda, 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

