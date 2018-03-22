Diyarbakır çiçeklerle donatılacak

- Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması - Vali Güzeloğlu çocuklarla fidan dikerek seralarda incelemede bulunması - Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sera ve fidanlık alanında detaylar - Halk oyunları gösterisi Diyarbakır 'da çiçeklerle donatılacak - Kayapınar Belediyesince hayata geçirilen "2 milyon mevsimlik çiçek ve 500 bin fidan" projesinin açılış töreni yapıldı - Vali Güzeloğlu: - "Belediyelerimiz milletine hizmet noktasında Diyarbakır 'ın her bir köşesini çiçek bahçesine çevirdiler, yaşam kalitesini çok öteye taşıdılar. Şehircilikten başlayarak Diyarbakır 'da yaşamanın, havasını solumanın bir özellik ve mutluluk olduğunu ortaya koydular"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar Belediyesince hayata geçirilen "2 milyon mevsimlik çiçek ve 500 bin fidan" projesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Kayapınar Belediyesince başlatılan "2 milyon mevsimlik çiçek ve 500 bin fidan" projesinin açılış töreni, Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sera ve fidanlık alanda düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, törende, devletin insanı için var olduğu bir anlayışın temsilcileri olduğunu belirterek, yaşamın her alanına dokunan ve güzelleştiren bir hizmet anlayışına sahip olduklarını söyledi.
Kentin her geçen gün geliştiğini, güzelleştiğini kaydeden Güzeloğlu, her açıdan büyük bir değişimin hissedildiğini belirtti. "Belediyelerimizin ortaya koyduğu yerel düzeydeki hizmetler ve çalışmalar, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatlandırdığı çerçevede zirve eserlerle taçlanıyor. Diyarbakır 'da her alanda en uç noktaya kadar hissediliyor." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, kentin çiçeklerle bezendiğini, ışıl ışıl parlayan bir güzelliğe eriştiğini aktardı.Vali Güzeloğlu, bunu daha öteye ve iyiye taşıyacaklarını, insanların en iyiye layık olduğunu düşündüklerini ifade ederek şöyle konuştu:"Belediyelerimiz milletine hizmet noktasında Diyarbakır 'ın her bir köşesini çiçek bahçesine çevirdiler, yaşam kalitesini çok öteye taşıdılar. Şehircilikten başlayarak Diyarbakır 'da yaşamanın, havasını solumanın bir özellik ve mutluluk olduğunu ortaya koydular. Huzur ve güven ikliminde sağlanan bu huzur ortamında artık Diyarbakır çiçek gibi açan, güzel kokan ve insana güzellik veren bir sembol temelinde gelişiyor."Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı da Diyarbakır lı vatandaşların yaşamlarına dokunmak için böyle bir proje başlattıklarını dile getirdi.Daha sonra Vali Güzeloğlu, çocuklarla fidan dikti.Proje kapsamında yetiştirilecek 2 milyon mevsimlik lale, sümbül, kadife, petunya, zinya, mine ve leylak gibi çiçek çeşitleri ile kentin cadde, park ve bahçelerini süsleyecek.Dikilen 500 bin fidandan 250 bin meyve fidanı kırsal mahallelerdeki çiftçilere verilecek, 250 bin süs fidanı ise ilçedeki park ve bahçelerin yeşillendirilmesi amacıyla kullanılacak.Açılış törenine, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Kaymakam Serdar Kartal, Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Bilal Özkan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.