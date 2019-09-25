Diyarbakır annelerine kadın desteği - ŞIRNAK

- Diyarbakır annelerine kadın desteği - Türk Bayrağı taşıyan kadınlar - Slogan atan ve döviz taşıyan kadınlar - Şerife Atak'ın sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okumasıŞIRNAK - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek amacıyla nöbet tutan annelere, kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ortak basın açıklamasıyla destek verdi.
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