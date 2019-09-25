Diyarbakır annelerine kadın desteği - MALATYA

- Kent merkezinde Soykan Meydanı'nda toplanan kadınlar - Avukat Kübranur Sakmanlı'nın basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya , Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya , Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi. - Malatya Malatya 'da, kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ortak basın açıklaması yaparak Diyarbakır annelerine destek verdi.Kent merkezinde Soykan Meydanı'nda STK kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Avukat Kübranur Sakmanlı, annelerin Diyarbakır'da başlattıkları onurlu mücadelelerine destek olmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.
Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarını dile getiren Sakmanlı, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. Tam 23 gündür yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. Bugün biz de Malatya 'daki sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşun yanındayız."
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