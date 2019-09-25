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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - ARDAHAN

Diyarbakır annelerine kadın desteği - ARDAHAN

- Kalabalığın toplanması - Kalabalıktan görüntü - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi Esma Karakoyun'un açıklama yapması - Açıklamanın ardından alkış ve slogan atılmasıARDAHAN - Ardahan 'daki STK temsilcileri de Kaptanpaşa Mahallesindeki Milli Egemenlik Parkında bir araya geldi.Saat 12.30'da ellerinde, "Türkiye anneler için ayakta", "Terörü anneler bitirecek", "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle" ve benzeri yazıların yazıldığı dövizleri taşıyan kadınlar adına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi Esma Karakoyun yaptı.Karakoyun, bugün evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneler için toplandıklarını belirten, onların mücadelelerine gönülden destek verdiklerini söyledi.

Diyarbakır annelerin başlattığı eylemin önemine değinen Karakoyun, "Yanlarında bedenen olmasak da onların ne pahasına olursa olsun teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlatığı bu hareket karşısında karanlık güçlerin yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son" diyoruz." ifadelerini kullandı.Grup, terör aleyhine attıkları slogan sonraki dağıldı.

Alabalık Oturma Eylemi 

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