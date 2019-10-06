Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyanetten fidan dikme etkinliği - KÜTAHYA

Diyanetten fidan dikme etkinliği - KÜTAHYA

- Sabah namazının kılınması - İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, din görevlileri ile cemaatin fidan dikmeleri - İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile röportaj - Fidan dikme görüntüleri - Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde başlatılan kampanya kapsamında, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya 'da din görevlileri ve vatandaşlar fidan diktiESKİŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya 'da sabah namazlarının ardından fidan dikimi yapıldı.Eskişehir'de, Reşadiye Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İl Müftüsü Bekir Gerek, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gerek, fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın fidan dikimiyle daha çok anlam kazandığını söyledi.

Uygulamanın 81 ili kapsadığını belirten Gerek, "Bu uygulamada, Eskişehir Müftülüğü olarak elimizden geleni arkadaşlarımızla yaptık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
- BalıkesirBalıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki Arabacıoğlu Camisi bahçesindeki etkinlikte, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve vatandaşlar hazır bulundu.Katılımcılar, caminin ve İl Müftülüğü binasının bahçesine fidan dikti.Topcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftanın amacının, milletin kaybettiği değerleri yeniden ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.
Fidan dikimiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Topcan, "Cemaatimiz açısından da güzel bir çalışma oldu. Yeşil bir dünya olmasını diliyorum." diye konuştu.
- Kütahya Kütahya 'da İmamı Azam Camisi'nin çevresinde, sabah namazı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki her şeye titiz davranılması gerektiğini, bunun da Allah'ın eserine karşı sorumluluğun gereği olduğunu vurguladı.Çevreyi, doğayı tahrip etmenin, ağaca zarar vermenin, kulun Allah'a karşı sorumluluğunu ihmal etmesi anlamına geldiğine dikkati çeken Hazırlar, şunları kaydetti:"Bu konuyla alakalı duyarlılık, farkındalık oluşturmak gayesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımızca başlatılan fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdik. Bugün il genelindeki bütün camilerimizde yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. İstiyoruz ki camilerimiz fidanlarla, yeşille, ağaçlarla iç içe olsun ve toplum olarak yeşile, doğaya sahip çıkalım."Hazırlar, kendilerine destek veren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile katılımcılara teşekkür etti.

Sabah Namazı Ermeni Muhabir Farkındalık 

İlgili Foto Galeriler
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı