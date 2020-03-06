Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti



- Gaziantep'te sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrasında ise şehitler için dua etti. Gaziantep'te bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te bulunan Ökkeş Eruslu Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Namaza Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Sabah namazını kıldıktan sonra cemaate hitap eden Erbaş, namazın önemine işaret ederek, namazın önemine dikkat çekti. Erbaş Bahar Kalkanı harekatı ve terörle mücadele konusunda ise, "Güvenlik güçlerimiz yıllardan beri vatan savunması ve şurada rahat uyuyabilmemiz için sınırların içinde veya ötesinde her türlü zorluğa göğüs geriyor. Şehitlerimiz var. Gaziantep'te bugün bir şehidimiz var. Askerimiz polisimiz neden şehit oluyor? Teröristlerin yapmış olduğu saldırılara neden maruz kalıp şehit oluyor? İşte, vatan, millet, ezan ve bayrak için. Vatan savunması o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz, sınırda nöbet tutan askerimizin görevini ibadetten sayıyor. İnşallah çevremizde barış hep var olur. O yüzden hep birlikte dua edelim. Her zaman barış ve huzur olsun. Kötülükler ortadan kalksın diye dua edelim" diye konuştu.

Erbaş, başta Bahar Kalkanı harekatında şehit olan askerler olmak üzere tüm şehitler için dua etti. (MB-SD



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