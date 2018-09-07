Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kütahya'da

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören'i ziyaret etmesi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etmesi - Detay görüntü - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Valiliği ziyaret ettiKÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gören'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, her geçen gün gelişen üniversitenin hem mekan hem eğitim öğretim hem de üretilen ilim noktasında bereketli olmasını diledi.İki gündür Kütahya 'da bulunduklarını belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığının il buluşmaları bağlamında ziyaretlerimiz oldu. Gittiğimiz illerin en önemli kurumları üniversitelerdir. Üniversiteler bizim için çok önemli. Şehrin ilim ve bilim merkezleridir. Gençlerimizin, insanımızın yetiştirilmesinde her zaman en büyük adımı atan, onları hayata hazırlayan merkezler. Bu çerçevede Dumlupınar Üniversitesini ziyaret etmek bizim için büyük bir bahtiyarlık oldu. Bütün hocalarımız ile öğrencilerimizle idari ve akademik çalışanlarımızla Rabbim güzel işler yapmayı herkese nasip eylesin." diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Gören de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. - "Kampüste yeni binanın açılmış olması önemli"Daha sonra Valisi Nayir'i makamında ziyaret eden Erbaş, kentin Selçuklu ve Osmanlı'nın bütün izlerini taşıdığını vurguladı.Kentteki diyanet hizmetlerinin açılışını yapmanın ve onları yerinde görmenin mutluluk verici olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:"Dün üniversitemizin de İslami İlimler Fakültemizin kampüste yeni binasının açılmış olması bizim için gerçekten önemli. İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığına personel yetiştiren, imam, müezzin, vaiz, müftü gibi çalışanlarımızın yetiştiği müesseseler. Bu açıdan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün de müftülüğümüzün yeni binasının temeli atacağız. Evliya Çelebi Eğitim Merkezi'mizin açılışını yapacağız. Bütün görevlilerimizle Kütahya ili, ilçeleri ve köylerinde çalışan, görev yapan imamlarımızla dün bir toplantı yaptık. İnşallah bu çalışmalarımız daha da gelişerek daha da verimli hale gelerek devam eder."Vali Nayir da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı makamında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sizin önderliğiniz ve yol göstericiliğiniz ile daha güzel işleri başaracağız. Milletimizin en önemli ihtiyaçlarından olan diyanet hizmetleriyle ilgili Kütahya mız'ın ve kent halkının ihtiyaç duyduklarını daha güzel bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.