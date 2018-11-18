- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Terneva İle Görüştü

-görüşme

-Kosova Müftüsü Naim Trnava

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş



( PRİŞTİNE ) - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Terneva ile görüştü PRİŞTİNE



- Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile bir araya geldi. Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile görüştü. Kosova Müftülüğünde gerçekleşen görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği arasındaki işbirliğinin daha ileriye taşınmasının imkanları ele alındı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova’nın Türkiye’de ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Kosova’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Asırlarca atalarının bu topraklarda birlikte yaşadıklarını hatırlatan Erbaş, “Şu anda burada bulunmamız da kalplerimizin birlikte vurduğunun bir göstergesidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kosova İslam Birliği ile daha fazla işbirliği yapılacağına değinen Erbaş, “Önümüzdeki süreçte hem cami hizmetleri, din hizmetleri ve din eğitimi noktasında birlikte yaptığımız projeler ve gerçekleştireceğimiz projeler devam edecektir. Şuana kadar yaptıklarımızı katlayarak artıracağız inşallah” ifadelerini kullandı. Erbaş, Kosova’nın Avrupa’daki Müslüman nüfusunun en yoğun ülke olduğunu, dolayısıyla bu büyük Müslüman topluluğuna sahip ülkenin insanlarına sahih dini bilginin ulaştırılması noktasında elbirliği ile bir faaliyet yürütmeleri gerektiğini ve bunun hem din eğitimi, hem de yayınlar noktasında yapacaklarını kaydetti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava’da, iki ülke kurumları arasındaki işbirliğin mükemmel olduğuna vurgu yaparak, gerek Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova’ya verdiği destek ve yardımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Karşılıklı hediye takdiminin yapılmasının ardından İHA mikrofonlarına konuşan Kosova Müftüsü Naim Ternava, Kosova İslam Birliği adına, bu ziyaretlerinden dolayı Türkiye Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a teşekkürlerini ifade ederek, “Bu ziyaret bizim için büyük bir onurdur. Başkan Erbaş Kosova’da Müslümanların yaşamlarıyla ilgili gelişmelere yakından ilgi gösterdi” dedi.

Görüşmede, iki Diyanet arasındaki işbirliğinin derinleşmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını kaydeden Ternava, Diyanet İşleri Başkanlığının, Kosova İslam Birliğine sürekli olarak sağladığı yardımları, Türkiye’nin de Kosova’nın uluslararası örgütlere üyeliği konusunda desteklerinden dolayı şükranlarını ifade ettiğini söyledi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid’i Nebi Haftası’na girmiş olunduğunu hatırlatarak, geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir kitleyle Mevlid’i Nebi Haftası Programı düzenlediklerini ve ardından bu sabah Kosova’ya intikal ettiklerini belirtti.

Başkan Erbaş, “Kosova’da da inşallah bugün büyük bir salonda Kosovalı Müslüman kardeşlerimizle bulaşacağız ve ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konusunu ele alan bir konferans gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava hocamızı ziyaret ettik. Makamında kendisiyle buluştuk ve birlikte iki ülke arasındaki din hizmetleri, din eğitimi konusunda nasıl bir işbirliği yapabiliriz, bunu konuştuk. İnşallah bu vesileyle Peygamber efendimizin insanlığa kazandırmış olduğu tüm zenginlikleri birlikte paylaşacağız, gençlerimize, çocuklarımıza bu değerleri ulaştırmaya çalışacağız ve önümüzdeki süreçte Kosova’da yapmamız gereken destekleri, din hizmeti, eğitimi, cami hizmetleri konusundaki çalışmalarımız devam edecek” ifadesini kullandı. Ziyarette, Başkan Erbaş’a Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2’nci Başkanı İlyas Serenli, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın ve Makedonya Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan eşlik etti.

