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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, göçmen öğrencileri kabul etti - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, göçmen öğrencileri kabul etti - ANKARA

- Göçmen öğrenciler - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kabulüErbaş, göçmen öğrencileri kabul etti - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Anadolu toprakları şu an itibarıyla 190 ülkeden misafiri bağrında barındırıyor. Türkiye, dünya ülkeleri içerisinde hem en fazla ülkeden göçmeni olan hem de hayri hizmetler noktasında iyiliği yeryüzünde her yere ulaştırmaya çalışan birinci sıradaki ülkedir"ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 190 milletten göçmenin bulunduğunu belirterek, "Türkiye, dünya ülkeleri içerisinde hem en fazla ülkeden göçmeni olan hem de hayri hizmetler noktasında iyiliği yeryüzünde her yere ulaştırmaya çalışan birinci sıradaki ülkedir." dedi.
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinde (SDEM) eğitim gören göçmen öğrencilerle 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla makamında bir araya geldi.Kabulde konuşan Erbaş, Anadolu'da doğan vatandaşlar ile buraya gelen göçmenler arasında hiçbir farkın olmadığını belirterek, "Anadolu toprakları şu an itibarıyla 190 ülkeden misafiri bağrında barındırıyor. Böyle bir medeniyetiz. Türkiye, dünya ülkeleri içerisinde hem en fazla ülkeden göçmeni olan hem de hayri hizmetler noktasında iyiliği yeryüzünde her yere ulaştırmaya çalışan birinci sıradaki ülkedir." diye konuştu.
TDV desteğiyle binlerce öğrenciye eğitim katkısı sağlandığını anımsatan Erbaş, Kur'an kurslarında 12 bin 362 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı.Erbaş, bu öğrencilerden 817'sinin hafızlık eğitimi aldığına işaret ederek, Başkanlık bünyesinde Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulması sayesinde çalışmaların daha nitelikli hale geldiğini söyledi.

Kabulde Ürdün, Fas, Somali, Sudan, Filistin, Tacikistan, Afganistan, Cezayir, Irak, İran, Mısır, Arnavutluk, Yemen, Suriye ve Cibuti'den gelen ve Türkiye'de lise, lisans ve lisansüstü eğitim gören 15 öğrenci yer aldı.

İran Göçmen Öğrenci Yabancı Öğrenci Nitelik Öğrenciler 

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