Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesi okudu - MALATYA
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma namazında hutbe okumasıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: - "Kardeşlerim, üç aylar ibadet, tövbe, dua, kuran kıraati, hayır ve hasenat gibi ibadetlerle iyi değerlendirmemiz gereken ayları yaşıyoruz"MALATYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üç ayların ibadet, tövbe, dua, kuran kıraati, hayır ve hasenat gibi ibadetlerle iyi değerlendirilmesi gereken aylar olduğunu söyledi.
Erbaş, beraberindeki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile İnönü Üniversitesindeki mescitte cuma namazını kılıp, cuma hutbesi okudu.Hutbede, Peygamberin hadisi şeriflerinden, "en kutsal günlerden birisi olarak tanımladığı önemli günlerden birisinin idrak edildiğini" anlatan Erbaş, şunları belirtti:"Milletimiz arasında 'üç aylar' diye tanımlanan Recep, Şaban ve Ramazan ayının başlangıcındayız, ilk cumasındayız. Cenabıhakk, hayırlara vesile etsin. Kardeşlerim, üç aylar ibadet, tövbe, dua, Kur'an kıraati, hayır ve hasenat gibi ibadetlerle iyi değerlendirmemiz gereken ayları yaşıyoruz. İbadet, müminler için Cenabıhakk'ın yaratılış hikmetlerinden birisi olarak ifade buyurduğu ve bizlere öğrettiği önemli bir unsurdur."İbadetleri hayata geçirirken devamlılığının sağlanmasına hassasiyet gösterilmesini öneren Erbaş, bu konudaki ayet ve hadislerden de örnekler verdi.Erbaş, elde edilen nimetlerin şükrünü yerine getirme konusunda taviz verilmemesi gerektiğini belirterek, "Günde 5 vakit namaz bize farz kılınıyor. Bu namazlardan taviz vermeyelim. Üç aylar ibadet aylarıdır. Bu süreçte daha fazla namaz kılmamız, oruç tutmamız, şükretmemiz, dua etmemiz, tövbe istiğfar etmemiz gereken dönemdir. O yüzden ihmal etmeyelim bu günleri. Allah dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.