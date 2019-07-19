Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı

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( İSTANBUL )- Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Cami ibadete açıldı İSTANBUL



- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, öğrencilik yıllarında görev yaptığı ve yıkılıp yeniden yapılan Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camii’sinin açılışını yaptı. Cuma namazını bu camide kılan Erbaş, Cuma hutbesini de okudu. Vatan Caddesi’nin yapımı sırasında yapılan imar çalışmalarında kaldırılan Akşemsettin Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde yer alan Parmakkapı Kadıasker (Kazasker) Mehmet Efendi Cami daha sonra hayırsever vatandaşlar tarafından yeniden yapıldı. Ancak 2013 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Cami, Fatih Belediyesi’nin projelendirmesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılarak ibadete açıldı. Projesi Fatih Belediyesi, yapımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Cami, Cuma namazı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından resmi olarak ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaatle beraber Cuma namazını da açılışını yaptığı camide kıldı. Cuma hutbesinde cemaate seslenen Erbaş, İslam dininde Cuma gününün ve Cuma namazının önemini anlatan bir hutbe okudu. “Köyüme, mahalleme gelir gibi camiye geliyorum” 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camii’nin kendi hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Erbaş şöyle konuştu: “Bu camide ilahiyat fakültesi öğrencilik dönemimi, yüksek lisans dönemimi ve doktora dönemimi tamamlamak nasip oldu yani burada doktoramı bitirip ondan sonra Sakarya Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladım. Tabi bizim için sanki çocukluğumun geçtiği yer kendi köyüme mahalleme gelir gibi camiye geliyorum. Bu mahalleye geliyorum. Düğünümü burada yaptım hemen caminin bitişiğinde lojman vardı bu hatıralar unutulur mu? İki çocuğumu burada büyüttüm. Dört çocuğumdan ikisi burada doğdu. Çok güzel günlerimiz geçti. O günleri gerçekten arıyoruz. Camimiz her vakitte birkaç saf en azından cemaatle dolardı öğlen namazlarında camimiz dolardı etrafımızdaki insanların camiye gelmeleri namaza iştirak etmeleri bizi çok mutlu ederdi. Ben, yeniden tüm camilerimizin çocuklarla ve gençlerle dolmasını, herkesin camilere gelmesini namazlarını cemaatle kılmalarını arzu ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cami açılışı öncesi Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı makamında ziyaret etti. Erbaş ziyaret sonunda Başkan Turan’a Kuran-ı Kerim hediye etti. Başkan Turan Başkan Erbaş’a ise ‘Kitabelerin Kitabı’nı hediye etti. Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camii tarihçesi 1453 yılında Kazasker (Kadıasker) Mehmet Efendi tarafından yaptırılan ve 1766 yılındaki deprem sonucu yıkılan mescit aynı yıl Mustafa Ağa tarafından tekrar yaptırıldı. 1918 yılında çıkan bir yangında tamamen tahrip olan mescit, yeniden onarım gördü. Vatan Caddesi yapımı sırasında kaldırılan mescit, hayırsever vatandaşlar tarafından 1960 yılından sonra yeniden yapıldı. 1999 depreminde almış olduğu hasar ve genel statik durumundan dolayı 2013 yılında depreme dayanıksız raporu alarak, belediye tarafından yıkıldı. Fatih Belediyesi tarafından geleneksel Osmanlı mimari izlerini taşıyarak tasarlanan cami, çevresindeki kamu yapılarının ve halkın ibadet ihtiyacına karşılık verebilecek büyüklükte ve konumda yapılması için planlandı. Hazırlanan projenin kurul onayının ardından Cami, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası gerçekleştirildi.

Caminin avlusunda, mihrabında ve minberinde Marmara Mermeri kullanılırken, minberde ahşap bir vaaz kürsüsü ile ahşap müezzin kürsüsü yer almaktadır.

