Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (3) - İslami Bilimler Üniversitesi ziyareti - AMMAN
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyetin İslami Bilimler Üniversitesi ziyareti - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması - İslami Bilimleri Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Suleyman Fudeyl El - Budur 'un hediye ve plaket takdimi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğrenciler ile sohbet etmesi ve fotoğraf çekimiAMMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'ün Amman kentinde İslami Bilimler Üniversitesi'ni ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslami Bilimleri Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Suleyman Fudeyl El - Budur ile bir araya geldi.Erbaş burada yaptığı konuşmasında "Burada yapacağımız en önemli şey; sahih dini bilgi ile gençlerimizi, talebelerimizi donatmak, aşırılıklardan uzak yetiştirmektir " dedi. Başkan Erbaş, ziyaretin ardından üniversitede okuyan Türk öğrenciler ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.