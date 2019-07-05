Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da (2)

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tarihi Konya Kapu Camii'nde hutbe vermesiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da - Erbaş: - “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de yüce yaradan belirlemiştir”KONYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Kapı Camii'nde Cuma namazını kıldırdı.
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