Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da (1)

- Konya Kapu Camii'nden görüntü - Namaz kılan cemaatten detaylar - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe vermesiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya 'da - Erbaş: - “Cinsel özgürlük adı altında gündemde tutulmaya çalışılan serbest yaklaşımlar kadınında erkeğinde saygınlığı ve haklarını korumaktan uzaktır”KONYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Kapu Camii'nde Cuma namazını kıldırdı.
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