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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı

diyanet işleri başkanı röportaj

Büyük Felaket Diyanet İşleri Başkanı Geçmiş Olsun Sivil Toplum Deprem Bölgesi 

-başkandan detaylar

( ELAZIĞ - ÖZEL)- Diyanet İşleri Başkanlığı depremzedeler için seferber oldu ELAZIĞ

- Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Elazığ’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erdabş, başkanlık olarak bölgede yaptıkları hizmetleri anlattı. Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık olarak depremzedelerin yanında olduklarını dile getirerek yapılan çalışmaları İhlas Haber Ajansına

anlattı. Bir daha böyle büyük felaketlerin olmaması temennisinde bulunan Erbaş, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür felaketler, afetler bir daha olmaz. Olursa da tabi tedbirli oluruz. Millet olarak her zamanki birliğimizi, beraberliğimizi bu depremde de devlet olarak göstermiş bulunmaktayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, yetkililerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı, AFAD, Kızılay yani bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının burada kardeşlerimizin yanında olması, depremzedelerin yanında olması, hakikaten çok sevindirici” dedi.
Cami ve taziye evleri depremzedelere açıldı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduklarını söyleyen Erbaş, “Daha deprem olur olmaz evlerinden dışarıya çıkan kardeşlerimize bütün camilerimizi açtık. Sıcacık hale getirdik. İmamlarımızın rehberliğinden depremzede kardeşlerimizin kalıcı bir mekan buluncaya kadar camilerimizde kalmalarını sağladık. Türkiye Diyanet Vakfı olarak sıcak yemek ve çorba ikramında bulunmak için 5 bin kişilik bir mutfak bir tırdan oluşan mutfağı Elazığ'da kurduk. Yine Sivrice'de bir çadır kurduk, çadır mutfak kurduk. Orada da depremzede kardeşlerimize yemek ikram etmeye çalışıyoruz. Manevi rehberlik ekibi bölgede çalışma yapıyor Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Manevi Rehberlik Ekibinin bölgeye gelerek vatandaşlara psikolojik ve manevi destek vermeye başladığını söyleyen Erbaş, “Başkanlığımızın manevi rehberlik ekibini buraya getirdik. Şu anda depremzede kardeşlerimizin kaldığı çadırları, salonları, camilerimizi, camilerimizin altındaki taziye evlerini ziyaret ediyorlar, manevi destek oluyorlar. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem maddi imkanlarımızla hem de manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanındayız elhamdülillah. Buradan vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Depremzede kardeşlerimiz evlerine bir müddet giremeyecekler iya da ağır hasarlı olan evlerinin yıkılacağı anlaşılıyor. Onlara da elimizden gelen her türlü desteği devlet olarak, millet olarak vereceğimizden dolayı Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Cenabı Hak hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.
(Şİ
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