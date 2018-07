Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Biz kitabını her şeyden aziz bilen bir milletin çocuklarıyız”

-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın konuşması

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Umudumuz, sizlersiniz. Ahlakıyla, aile hayatına zerre kadar leke getirmeyecek ilkeli davranışla geleceğe insanları hazırlayacak, güzel nesiller yetiştirecek sizin gibi hanımefendilere gerçekten çok ihtiyacımız var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazından sonra, kız öğrenciler için Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı.

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen merasimde kentteki Kuran kurslarında öğrenim gören 32 kız öğrenci hafızlık icazetini aldı. Merasime Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ım yanı sıra Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ilçe müftüleri, hafızlar, hocalar, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erbaş program sonunda merasimde de emeği geçenlere plaket verirken, hafızlara ve hocalarına altın hediye etti. Erbaş, burada yaptığı konuşmada Hz Muhammed’in ‘Sizlerin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir’ hadisini hatırlatarak, “Bize iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi anne olmayı, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı ve her şeyden önce iyi insan, iyi dost olmayı öğretir” ifadesini kullandı. “Biz kitabını her şeyden aziz bilen bir milletin çocuklarıyız” Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i ve onun insanlığa kazandırdığı değerleri yeryüzüne taşıma görevini Hz. Muhammed’in veda haccında Müslümanlara emanet ettiğine işaret ederek, “Rabbimiz nice kavimleri, nice milletleri bu kitapla yüceltmiştir. O kitabı dikkate almayan, O’nun hayat veren ilkelerine tavır alan topluluklar da nice talihsizliklere düçar olmuştur. Tarihten günümüze kadar Müminler Kerim kitabımızı anlama ve O’nu hayat rehberi edinme gayretiyle bütün insanlık adına nice hizmetler yapmışlardır. Milletimizin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında, istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük imkânı ve motivasyonu inandığı kitabı Kur’an-ı Kerim olmuştur. Hamdolsun Rabbimize ki, biz kitabını her şeyden aziz bilen bir milletin çocuklarıyız, torunlarıyız. Edebiyatımızdan örfümüze, maddi varlıklarımızdan kalbimizin derinliklerine her şeyimizde Kur’an’ın özel bir yeri ve müstesna bir önemi vardır” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim’e hakkıyla, Allah’ın kitabı bilinciyle iman etmenin önemine değinen Erbaş, “İmanımızı, O’nun bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu oluşuyla bütünleştirmeliyiz. Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru bir şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

Erbaş, hafızlara önemli tavsiyelerde bulunarak, “Sizlerden istirhamım, her biriniz hafızlığınızı tekrar edeceksiniz. Ve her biriniz önümüzdeki yıllarda kendiniz gibi nice hafızlar yetiştireceksiniz. Sizlerin bir hafız hanımefendi olarak hem ailenize hem çevrenize örnek olmanız. Yetiştireceğiniz çocuklar noktasında onları hayata hazırlamanız bir başka olacaktır” Umudumuz, sizlersiniz. Ahlakıyla, aile hayatına zerre kadar leke getirmeyecek ilkeli davranışla geleceğe insanları hazırlayacak, güzel nesiller yetiştirecek sizin gibi hanımefendilere gerçekten çok ihtiyacımız var” ifadesinde bulundu. Başkan Erbaş, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de hafız sayısının 150 bine ancak yaklaştığına değinerek, şunları kaydetti: "Biz bunu daha da arttırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde yüz binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kur’an-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kur’an kursu öğreticisi alacağız inşallah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız.”