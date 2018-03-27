Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı: “Çanakkale’de aynı zamanda bir insanlık destanı da yazılmıştır”

-Müftünün konuşmasından detay

-Etkinlikten detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- ‘Çanakkale’yi Anlamak’ temalı konferansta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, savaşın muharebedeki başarının yanı sıra aynı zamanda insani değerler açısından da destansı olduğunu söyledi.



Kırıkkale İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi tarafından Merkez Nur Cami Konferans Salonunda ‘Çanakkale’yi Anlamak’ konulu konferans düzenlendi.

Düzenlenen konferansta Ankara Kocatepe Cami Müezzini Fatih Tıraşçı Kur’an-ı Kerim okudu ve Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri şiirinden hazırlanan kasideyi seslendirdi. Ayrıca etkinlikte 18 Mart Haftası süresince şehirdeki camilerde okunan 2 bin 500 hatmi şerife yönelik dua edildi. Konferansta Çanakkale Savaşı'nın imanın karşısında maddi gücün düze geldiği yer olduğunun altını çizen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, “Çanakkale imanın küfre, hakkın batıla, haklının haksıza karşı zaferinin perçinlendiği yerdir. Çanakkale kuzeyden güneye, doğudan batıya nice vatan evladının mukaddes değerler uğruna omuz omuza savaşıp şehadet ulaştığı, şehadet şerbetini içtiği yerdir. Çanakkale, şehadetin destanlaştığı, bir milletin Allah aşkı ile, Peygamber aşkı ile, vatan sevgisi ile şahlandığı yerdir. Çanakkale, o günün dünyasına ve ondan sonra yaşayan insanlara savaş ahlakı ve savaş hukukunun nasıl olması gerektiğinin öğretildiği tabiri caizse mektep olmuştur. Çanakkale, herhangi bir topluma karşı olan kininiz sizi asla adaletsiz davranmaya, haksızlık yapmaya sevk etmesin ayetini düstur edinen Mehmetçiğimizin yaralı düşman askerini sırtında taşıyacak, gerektiğinde ona eliyle su verecek, gerektiğinde onu tedavi edecek, esir düşen insanlara insanca davranacak, dünyaya savaş ahlakını öğretecek, varlığına ve vatanına kast eden hayasız düşmanlarına karşı bir insanlık dersi öğretecek sonuçları olan bir kahramanlık destanıdır. Sadece bir savaş değildir, bizim Mehmetçiğimiz sadece savaşarak bir destan yazmamıştır aynı zamanda insanlık destanı da yazmıştır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen konferansa Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Müftü Şahin Yıldırım ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal katıldı.

(MT-SLH-

