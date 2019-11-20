Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyaliz hastası yaşlı adam hobi olarak başladığı ud yapımına 15 yıldır devam ediyor

Diyaliz hastası yaşlı adam hobi olarak başladığı ud yapımına 15 yıldır devam ediyor

Tokat'ta 85 yaşında 103. udunu yapan Basri Yıldırım

Tutkal Bild Yaşlı Adam 

-Taşhan'daki atölyesinde ud yapan yaşlı adam
-Basri Yıldırım, röp

( TOKAT )- 85 yaşında 103. udunu yapıyor TOKAT

- Tokat’ta hobi olarak başladığı ud yapımını meslek haline getiren Basri Yıldırım 85 yaşında 103. udunu yapıyor. Tokat'ta evli ve 3 çocuk babası Basri Yıldırım, 15 yıl inşaatlarda çalışan, 15 yıl da ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra emekli oldu. Boş vaktini değerlendirmek isteyen Yıldırım, satın aldığı bir uddan etkilenerek kendisi ud yapmaya karar verdi. İlk yıllarda evinde hobi olarak ud yapmaya başlayan Yıldırım, Taşhan’da bir yer kiralayarak hobisini mesleğe dönüştürdü. 85 yaşında 103. udunu yapan Yıldırım, özel tutkal kullanarak maun, selvi ve ceviz ağaçlarından bir udu yaklaşık 1 ayda tamamlayabildiğini söyledi.

Ticari bir beklentisi olmadığı için yaptığı bir adet udu yaklaşık 900 ile bin lira arasında fiyata sattığını ifade eden Yıldırım, mesleğin incelik gerektirdiğini hataya yer olmadığını kaydetti.
Vaktini ud yaparak değerlendirdiğini ifade eden Yıldırım, “Boş zamanı çok sevmiyorum, devamlı çalışıyorum. Diyalizden çıkıyorum buraya buradan eve. Benim arkadaşlarım diyalizden çıkıyor 4 kişi koltuğunda eve zor götürüyor. Ben kendim gelebiliyorum sanatı seviyorum” dedi.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, “Bir adamın bir sanatı yoksa ottan sayılır. Kim olursa olsun muhakkak bir sanatı olacak. Neyi seviyorsa, ne yapabiliyorsa bir sanatı olacak. O nedenle sanat öğrensinler. Ben evden buraya buradan eve gidiyorum. Kahve hayatım yok. İnşaatta çalıştığım yıllarda kahveye gidiyordum ama ondan sonra daha kahve hayatım yok. Oyunların hepsini bilirim fakat oyunda oynamam” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı