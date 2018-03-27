Diyaliz hastası pazar esnafı, bir günlük gelirini Afrin’deki Mehmetçiğe bağışladı

-Müşterilerin alışveriş yapması

-Orhan yamanın röportaj



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul Küçükçekmece pazarcılık yaparak geçimini sağlayan diyaliz hastası Orhan Yaman, tezgahtaki bir günlük gelirini Afrin’deki Mehmetçiğe gönderdi. Diyaliz hastası Yaman, “Bunu yaparak bir katkım olsun istedim. Çorbada tuzumuz olsun istiyorum" dedi.

Yurdun her yanından Afrin’de terörle mücadele eden Mehmetçik'e destek verilirken anlamlı bir destekte diyaliz hastası pazar esnafından geldi. İstanbul Küçükçekmece'de pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 51 yaşındaki Orhan Yaman, tezgahında sattığı ürünlerle Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. Tezgahındaki bir günlük gelirini Afrin’deki Mehmetcik'e gönderecek olan Yaman’ın kampanyasını gören vatandaşlar alışveriş yaparak destek oldular. Mesleği olan oto boyacılığını rahatsızlığı nedeniyle bırakmak zorunda kalarak pazarcılığa başladığını kaydeden Orhan Yaman, “Rahatsız olduğum için diyalize giriyorum ama hayat devam ediyor. Bir şekilde çalışmak zorundayım bu şartlarda. Böbrek yetmezliğim olduğu için topallıyorum. Yürümekte zorlanıyorum ama burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

“İnsanların duyarlı olması lazım” Mehmetçiğin Afrin’de yürüttüğü terör operasyonlarına destek veren Yaman, “Aklıma böyle bir fikir geldi. İnsanların duyarlı olması lazım. Geçenlerde televizyonda izledim Antalya’da öğrenciler harçlıklarını bağışlamışlardı. Başka birilerini gördüm onlarda kurban kestiler, hayvanlarını gönderdiler. Ben belki onlar gibi yapamam ama benim elimden de bu gelir. Bunu yaparak bir katkım olsun istedim. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bir yardımımız olur. Yani çorbada tuzumuz olsun istiyorum. Yarın öbür gün çocuklarıma gösteririm bak bizde böyle bir etkinlik yaptık diye” şeklinde konuştu.

Gelirin Afrin’deki Mehmetçiğe bağışlayacağını öğrenen vatandaşlar, Yaman’ın tezgahından alışveriş yaparak kampanyaya destek oldular. (ÖY-

