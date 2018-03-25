Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Ülkenin büyüğü küçüğü olmaz. Her ülkeyle ilişkilerinizi iyi kuracaksınız' - BURSA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Ülkenin büyüğü küçüğü olmaz. Her ülkeyle ilişkilerinizi iyi kuracaksınız" - BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBURSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Siyaset Akademisi'nde konuştu. Çavuşoğlu: "Ülkenin büyüğü küçüğü olmaz. Her ülkeyle ilişkilerinizi iyi kuracaksınız. İlişkilerinizi kurarken 'kazan, kazan' anlayışı olacak. Karşı tarafa saygı duyacaksınız." - 4 -