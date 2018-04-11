Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Üç, beş oy daha fazla almak uğruna popülist siyasetçilerin bir çok Avrupa ülkesinde nefret dili kullandığını görüyoruz' - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Üç, beş oy daha fazla almak uğruna popülist siyasetçilerin bir çok Avrupa ülkesinde nefret dili kullandığını görüyoruz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun solana girmesi - Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'nın "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" açılış konuşmasını yaptı. (2)