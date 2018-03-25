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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Türkiye bu yaptığı insani yardımlarla, 2016 rakamlarını söylüyorum. ABD'den sonra ikinci' - BURSA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Türkiye bu yaptığı insani yardımlarla, 2016 rakamlarını söylüyorum. ABD'den sonra ikinci' - BURSA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye bu yaptığı insani yardımlarla, 2016 rakamlarını söylüyorum. ABD'den sonra ikinci" - BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBURSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Siyaset Akademisi'nde konuştu.
Çavuşoğlu: "Türkiye bu yaptığı insani yardımlarla, kalkınma yardımlarıyla 2016 rakamlarını söylüyorum. ABD'den sonra ikinci. 6.3 milyar ABD harcadı, 6 milyar dolar biz, bir yılda insani yardım için para harcadık. Bir yılda 6 milyardan bahsediyorum." - 9 -

Dolar Milyar Dolar İnsani Yardım 

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