Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Türkiye bu yaptığı insani yardımlarla, 2016 rakamlarını söylüyorum. ABD'den sonra ikinci' - BURSA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye bu yaptığı insani yardımlarla, 2016 rakamlarını söylüyorum. ABD'den sonra ikinci" - BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBURSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Siyaset Akademisi'nde konuştu. Çavuşoğlu: "Türkiye bu yaptığı insani yardımlarla, kalkınma yardımlarıyla 2016 rakamlarını söylüyorum. ABD'den sonra ikinci. 6.3 milyar ABD harcadı, 6 milyar dolar biz, bir yılda insani yardım için para harcadık. Bir yılda 6 milyardan bahsediyorum." - 9 -