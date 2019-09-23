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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun New York mesaisi - Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanları ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun New York mesaisi - Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanları ile görüştü

görüşmeler detay

( NEW YORK ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun New York mesaisi- Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanları ile görüştü NEW YORK


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nun ilk gününde Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la bir araya geldi.
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