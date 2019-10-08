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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’de Türk iş adamları ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’de Türk iş adamları ile görüştü

programdan görüntüler

( CEZAYİR ) CEZAYİR

Sosyal Medya İş İnsanları Dolar Milyar Dolar İşadamları 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de Türk işadamlarıyla bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk işadamlarıyla bir araya geldi. Programına dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Cezayir’deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir’deki yabancı yatırımlarda ülkemiz ilk sırada bulunuyor. Ticaret hacmimiz ise 4,5 milyar doları geçti. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız” dedi.

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