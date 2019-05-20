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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

-Faruk Kaymakcı’nın konuşması

İftar Yemeği Diplomat İletişim Büyükelçiler Allah 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde iftar yemeği düzenlendi.
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde iftar yemeği düzenlendi.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde ‘paylaşma ve dayanışma’ temasıyla gerçekleştirilen yemeğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükrlçi Christian Berger’in yanı sıra AB ülkeleri büyükelçileri ve Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program iftarın yapılmasının ardından katılımcıların konuşmalarıyla devam etti. Türkiye’de 3.7 milyon Suriyeli kişiye ev sahipliği yaptığını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, “Çocuklar geleceğimiz. Suriyeli kardeşlerimizin en iyi şekilde eğitim görmesi için çaba gösteriyoruz. Çocuklara bir soru sormak istiyorum büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Futbolcu olmak isteyen var mı, diplomat olmak isteyen var mı, kim doktor olmak istiyor? Çocuklar hepinize güzel bir gelecek diliyorum inşallah kısa zamanda ülkenize dönebilirsiniz. Ama bu mümkün olmadığı sürece Türkiye’de evinizdesiniz. Geceye katılanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
(NA-
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