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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diş tedavisini erteleyen doktoru bıçaklayan genç adliyeye sevk edildi

Diş tedavisini erteleyen doktoru bıçaklayan genç adliyeye sevk edildi

Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Uyuşturucu Diş Hekimi Savcılık Sorgusu Avcılık Polis Ekipleri 

-arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da dişi uyuşmadığı için tedavisini ileri bir tarihe erteleyen diş hekimini bıçaklayan genç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gencin ifadesinde doktoru tedavisini ertelediği için bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olay merkez Yıldırım ilçesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde meydana geldi. Azı dişi ağrıdığı gerekçesi ile hastaneye giden 18 yaşındaki Mert D. Dt. Hamdi Gören’e giderek tedavi olmak istedi. Mert D. dişine 2 kere uyuşturucu iğne yapılmasına rağmen uyuşmayınca, Dt. Gören tedaviyi ileri bir tarihe ertelemek istedi. Bunu duyan Mert D. sinirlerine hakim olamayarak Dt. Gören’i göğsünden bıçakladı. Dt. Gören tedavi altına alınırken Mert D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İlk işlemleri için emniyete götürülen Mert D. buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mert D.’nin ifadesinde diş hekimini tedavisini ileri bir tarihe ertelediği için bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.
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